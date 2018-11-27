InSight прислал «селфи»

Первый снимок с борта «Инсайта» на Земле уже получили. Это участок грунта возле зонда и одна из посадочных опор. Фото сделано сквозь запылённую после посадки линзу. Впрочем в НАСА подчёркивают, что это пока что проверка камеры, а не попытка осмотреть окрестности.

Семь минут снижения аппарата были, по словам руководителей проекта, весьма напряжёнными — особенно промежуток времени после самой посадки и до первого контакта с ЦУПом.

Том Хоффман, руководитель проекта:

«Эмоции переполняют. Когда на кону семилетняя работа множества коллег, которые находятся в этой комнате, и остаётся семь минут до того, как станет ясно, выжил ли наш аппарат — это невозможно описать словами».

Элизабет Баррет, научный координатор:

«Первое, что нужно сделать — оценить состояние аппарата и состояние всех приборов. А затем осмотреть зону посадки. Благодаря орбитальному спутнику мы уже получили первую фотографию. Мы хотели бы рассмотреть окрестности более детально».

Работа зонда рассчитана на два года. InSight будет регистрировать подземные толчки и измерять температуру и состав грунта с помощью шестиметрового бура. Всё это поможет изучить внутреннее строение Марса. Связь с Землёй обеспечивают два мини-спутника, прилетевших вместе с «Инсайтом» — первые «кубсаты», работающие за пределами земной орбиты.