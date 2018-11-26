Виски по-французски

Великобритания уходит из Евросоюза, но традиции шотландского виски останутся во Франции. Страна вина и сыра - один из крупнейших в мире рынков напитка, который древние кельты называли "водой жизни": за месяц его здесь продаётся больше, чем коньяка за год.

В 1983 году винокурня Warenghem в Бретани стала первой во Франции, где решили создать свой виски. Но признание к нему пришло не сразу.

"Вплоть до 2010 года идея производства бретонского виски считалась абсурдной, люди это не воспринимали, говорили: "Виски - это не французский продукт". Нам пришлось долго адаптироваться к французскому рынку. 95% этого рынка занимали виды виски, продающиеся через супермаркеты, вот мы и создали напиток для продажи именно через эту сеть", - говорит Давид Руссье, исполнительный директор Warenghem:

Сегодня Warenghem - лидер на французском рынке виски. А число последовавших этому примеру винокурен возросло: в 2000 году из было всего 5, а сегодня уже почти 60.

Кельтские традиции, шотландские и ирландские корни, французское "ноу-хау": у каждого виски - свой неповторимый букет, которым он обязан особенностями выдержки и купажа.

"Здесь у нас есть виски из Франш-Конте, он выдерживается в тех же бочках, что и тамошнее "соломенное" жёлтое вино, рассказывает Филипп Жюге, глава Союза французских производителей виски. - Это виски из региона Коньяк. А вот этот выдерживается в таких же бочках, что и вино Сотерн. То есть производство виски во Франции основано на опыте французских виноделов".

Аромат бретонского виски "Арморик", что в переводе с кельтского означает "приморский" - полнотелый и элегантный, с нотками сухофруктов, фундука и злаков. Виски made in France пробивает себе дорогу, и число его почитателей растёт.