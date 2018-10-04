Бутылка 60-летнего виски 1986 года - за $1,1 млн

Один из самых востребованных виски в мире, 60-летний The Macallan Valerio Adami 1926, был продан на аукционе за рекордную сумму - 1,1 млн долларов США.

Покупатель - частный коллекционер из Азии, который участвовал в торгах по телефону, пояснили в аукционном доме Bonhams. Ранее, в мае была продана одна из 12 таких бутылок с этикеткой, оформленной итальянским художником Валерио Адами, за 1,06 миллиона долларов.

Подобные бутылки - коллекционные экземпляры именно благодаря их чрезвычайной редкости и, вряд ли их содержимое будет выпито, отмечает Мартин Грин, специалист по виски на аукционного дома.

Редчайшая бутылка Macallan Valerio Adami 1926

"Это Роллс-Ройс солодового виски, - добавляет Грин, - Разумеется, мы не знаем, что дальше будет с этой бутылкой. Однако покупатель, который может потратить около миллиона фунтов на бутылку виски, может позволить себе его выпить. Но эта бутылка - сама красота, практически музейный экземпляр".

Компания Macallan, одна из самых известных винокурен шотландской долины Спейсайд выпустила всего 24 бутылки, которые разлили в 1986 году после 60 лет выдержки.

Для 12 бутылок компания заказала индивидуальные дизайнерские этикетки Валерио Адами и Питеру Блейку, которые известны благодаря их совместной работе над "рубашкой" знаменитого альбома The Beatles «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера».

В точности неизвестно, сколько осталось бутылок дизайна Валерио Адами. Как говорят знатоки, одна из них была уничтожена в результате землетрясения в Японии в 2011 году, а ещё, по меньшей мере, одна была открыта и выпита.