Один из самых востребованных виски в мире, 60-летний The Macallan Valerio Adami 1926, был продан на аукционе за рекордную сумму - 1,1 млн долларов США.
Бутылка 60-летнего виски 1986 года - за $1,1 млн
Бутылка 60-летнего виски 1986 года - за $1,1 млн
Покупатель - частный коллекционер из Азии, который участвовал в торгах по телефону, пояснили в аукционном доме Bonhams. Ранее, в мае была продана одна из 12 таких бутылок с этикеткой, оформленной итальянским художником Валерио Адами, за 1,06 миллиона долларов.
Подобные бутылки - коллекционные экземпляры именно благодаря их чрезвычайной редкости и, вряд ли их содержимое будет выпито, отмечает Мартин Грин, специалист по виски на аукционного дома.
"Это Роллс-Ройс солодового виски, - добавляет Грин, - Разумеется, мы не знаем, что дальше будет с этой бутылкой. Однако покупатель, который может потратить около миллиона фунтов на бутылку виски, может позволить себе его выпить. Но эта бутылка - сама красота, практически музейный экземпляр".
Компания Macallan, одна из самых известных винокурен шотландской долины Спейсайд выпустила всего 24 бутылки, которые разлили в 1986 году после 60 лет выдержки.
Для 12 бутылок компания заказала индивидуальные дизайнерские этикетки Валерио Адами и Питеру Блейку, которые известны благодаря их совместной работе над "рубашкой" знаменитого альбома The Beatles «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера».
В точности неизвестно, сколько осталось бутылок дизайна Валерио Адами. Как говорят знатоки, одна из них была уничтожена в результате землетрясения в Японии в 2011 году, а ещё, по меньшей мере, одна была открыта и выпита.