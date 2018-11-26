На Среднем Западе отменили сотни авиарейсов

Более тысячи авиарейсов были отменены в городах Среднего Запада США, в штатах Миссури и Мичиган, из-за сильной метели.

По информации Национальной метеорологической службы, скорость ветра достигает 20 м/с, а уровень снежного покрова – 15 см. Больше всего пассажиров скопилось в аэропортах Чикаго, где в общей сложности были отменены около 900 рейсов. В аэропорту Канзаса отменили 200 рейсов.

Это произошло в период, когда огромное количество американцев возвращаются домой из отпуска, взятого по случаю дня Благодарения.