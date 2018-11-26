Британский ученый Мэтью Хеджес помилован

31-летний научный работник не признавал себя виновным, он всегда утверждал, что занимался в ОАЭ исследованиями.

Представитель эмира Абу-Даби заявил прессе: "В мире, наполненном угрозами, мы признаем важность сотрудничества между странами, имеющими общие цели. В ответ на обращение семьи господина Хеджеса с ходатайством о помиловании и в знак высокой оценки близких отношений между Объединенными арабскими эмиратами и Соединенным королевством, Мэтью Хеджес включен в список 785 человек, освобождаемых из мест заключения. Как только с формальностями будет покончено, господин Хеджес сможет вернуться к семье".

Прошение о помиловании Мэтью Хеджеса подавала его жена. Она заявила, что ожидает мужа дома.

Освобождение британского аспиранта приветствовал глава МИД Великобритании Джереми Хант, назвав его "фантастической новостью".