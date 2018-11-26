Миссия на Марс: InSight изучит недра "красной планеты"

Что же таят в себе недра Марса? Ответ на этот вопрос попытаются найти в рамках новой миссии НАСА, которая приземлится на поверхность красной планеты в ближайшее время.

В то время как другие зонды ищут на четвертой планете от Солнца воду и другие признаки жизни, тот что приземлится сейчас - совсем другой:

"Ключевой вопрос заключается в исследовании внутреннего содержания и горных пород подобной Земле планеты. Нужно это для того, чтобы сравнить ее непосредственно с Землей. И это цель новой миссии", - заявляет глава немецкого Института космических исследований Тилман Шпон.

Именно такой сравнительный анализ двух планет Солнечной системы так привлекает ученых. Лю Пен из Университета Лиона говорит, что о том, из чего состоит Марс, известно крайне мало.

"У нас есть ряд догадок. Исходя из исследований недр Земли, мы предполагаем, что Марс состоит примерно из того же, что и наша планета. А, значит, ядра, мантии и коры. Нам известно, что внешнее ядро Земли - причина возникновения магнитного поля. Так как на Марсе его признаков не обнаружено, но это означает, что этого самого внешнего ядра в его структуре нет", - говорит Лю Пен.

InSight должен совершить посадку на песчаном участке Марса, а немецкий аппарат на его борту должен измерить температуру верхних слоев планеты на глубине 5 метров"

"Его нельзя назвать буром, это пенетратор, своего рода отбойный молоток. Внутри у него именно такой механизм и он не вращается как бур. Он войдет в верхние слои Марса, как мы надеемся, на глубину 5 метров подобно гвоздю", - продолжает Шпон.

Но для начала зонду нужно добраться до поверхности красной планеты. Как известно, на Марсе трудно приземлиться, и многие миссии из-за этого потерпели неудачу.

Только НАСА на сегодняшний день удалось успешно высадиться на Марс, и, будем надеяться, что это у них получится в очередной раз.

Посадка космического аппарата имеет решающее значение. Как только это получится, специалисты приступят к работе и займутся непосредственным изучением внутренней структуры Марса.