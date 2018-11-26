Mars InSight совершил успешную посадку

Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight ("Марс инсайт") совершил успешную посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Посадка транслировалась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и произошла в расчетное время. Связь с аппаратом будет осуществляться как через систему дальней космической связи, так и через два микроспутника Mars Cube One. Запуск InSight состоялся 5 мая 2018 года с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V ("Атлас-5").