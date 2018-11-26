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Mars InSight совершил успешную посадку

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Mars InSight совершил успешную посадку

Mars InSight совершил успешную посадку
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Al Seib/Pool via REUTERS
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Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight ("Марс инсайт") совершил успешную посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Посадка транслировалась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и произошла в расчетное время. Связь с аппаратом будет осуществляться как через систему дальней космической связи, так и через два микроспутника Mars Cube One. Запуск InSight состоялся 5 мая 2018 года с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V ("Атлас-5").

Новая миссия НАСА направлена на подробное изучение геологического строения Красной планеты.

InSight приступит к исследованиям спустя три месяца после посадки. Ожидается, что он проработает на поверхности Марса примерно до ноября 2020 г.