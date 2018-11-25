"Желтые жилеты" планируют новые протесты

На Елисейских полях - генеральная уборка. После протеста "желтых жилетов" против повышения налога на автомобильное топливо, главная авеню французской столицы представляла собой печальное зрелище. В воскресенье сотрудники городских служб убирали остатки баррикад; владельцы многочисленных кафе и магазинов подсчитывали убытки.

"Я вижу причиненный манифестантами ущерб, - говорит Камаль, житель восьмого округа Парижа, - Много разгромленных, сожженных магазинов... К тому же все это совпало с периодом, когда сюда за покупками приезжает множество туристов. А ведь благодаря этому процветает торговля и живет страна".

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в "Твиттере" выразил благодарность сотрудникам полиции за проявленные смелость и профессионализм и осудил действия манифестантов. "Насилию нет места в Республике", - подчеркнул Макрон.

В минувшую субботу стражи порядка для разгона разбушевавшихся "желтых жилетов" в Париже применили слезоточивый газ и водометы. Несмотря на протесты, власти не намерены отказываться от повышения налога на топливо. В то же время министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр отметил, что настало время прислушаться к французам, чьих голосов не слышали в течение многих лет".

По официальным данным, по всей Франции на акции протеста вышли 106 тысяч человек. Восемь тысяч - в Париже, где были задержаны сто манифестантов. "Желтые жилеты" призывают французов не отступать, и принять участие в демонстрации, намеченной активистами на первое декабря.