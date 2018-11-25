Референдум в Швейцарии: о законах и коровьих рогах

На референдуме в Швейцарии, как сообщают местные СМИ, отклонена инициатива, предусматривающая закрепление в конституции верховенство швейцарского законодательства над международным правом. Поставить на голосование этот вопрос предложила право-консервативная Швейцарская народная партия. Ранее против высказались правительство и большинство парламентариев.

На воскресном референдуме решался и вопрос о предоставлении субсидий фермерам, не желающим удалять рога у коров и коз. Дело в том, что фермеры отказывающиеся это делать, проигрывают в конкуренции - рогатым животным требуются более просторные стойла, что влечет за собой большие издержки. Однако инициатива по субсидиям была отвергнута. Сейчас в швейцарском сельском хозяйстве, по некоторым оценкам, около 90% коров безрогие.