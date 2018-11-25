Все члены ЕС одобрили соглашение по "брекситу" - Дональд Туск

Лидеры 27 стран ЕС утвердили декларацию об отношениях с Великобританией после "брексита".

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск в своем "твиттере" по окончанию саммита.

Главный "переговорщик" по "брекситу" в Еврокомиссии - Мишель Барнье заявил, что все страны ЕС остаются союзниками, парнерами и друзьями.

Что подтверждает слова главы Евросовета Дональда Туска, который назвал девизом внеочередного саммита Евросоюза по "брекситу" песню группы Queen Friends Will Be Friends.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила по окончанию саммита, что несмотря на одобрение стран ЕС соглашения, сам "брексит" еще далек от завершения.

Для главы правительства Ирландии - Лео Варадкара самым важным вопросом было соглашение по ирландской границе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявил, что сожалеет о выходе Великобритании из ЕС, но считает, что проект соглашения компромиссен.

В середине ноября ЕС и Великобритания одобрили проект договора по «Брекситу». Позже его одобрил и британский кабинет министров одобрил текст проекта соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза. Документ состоит из 585 страниц. Документ предусматривает продление переходного периода после «Брексита», если решение по границе с Ирландией не будет принято до 1 июля 2020 года.