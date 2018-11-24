Париж: баррикады, водометы и слезоточивый газ

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Полиция применила слезоточивый газ во время разгона демонстрации "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже. В центре французской столицы собрались от пяти до восьми тысяч человек в знак протеста против роста цен на автомобильное топливо. Манифестанты пытались прорваться к Площади Согласия. Но стражи порядка их не пропустили.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, среди митингующих были и ультраправые, цель которых спровоцировать насилие. Ответственность за возможные нападения на правительственные учреждения министр возложил на лидера Национального объединения Марин Ле Пен, которая призвала своих сторонников выйти на манифестацию.