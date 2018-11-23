Новые видео из Солсбери

Скотленд-Ярд обнародовал новые видео с российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская сторона считает причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Как сообщается, видеозаписи были сделаны 4 марта - в день, когда отец с дочерью были найдены в центре города. Полиция обратилась к общественности с просьбой об оказании помощи в проведении дальнейшего расследования. Следствие ведет поиск свидетелей, которые могли видеть подозреваемых.

Тем временем сержант британской полиции Ник Бейли, пострадавший от отравления "Новичком" при проведении следственных мероприятий в доме Скрипалей, сообщил, что оказался под воздействием нервно-паралитического вещества, несмотря на предпринятые им меры защиты.

Полицейский Ник Бейли: "Я очень испугался. Это был страх перед неизвестностью. Я понимал, насколько опасное вещество попало в мой организм. Зная, насколько серьезно пострадали два других человека, я оцепенел".

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла эти обвинения.