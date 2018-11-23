Во Франции уже почти неделю "жёлтые жилеты" продолжают блокировать автотрассы или затруднять движение по ним, но уже значительно меньшим составом.
"Жёлтые жилеты": пан или пропал
"Жёлтые жилеты": пан или пропал
На острове Реюньон, где вспышки насилия были наиболее ощутимыми, прошлая ночь прошла спокойно, там все еще действует комендантский час.
До сих пор никакого диалога между властями и движением не поддерживалось. До вчерашнего дня. В эфире французского канала Николя Юло, бывший министр экологии, ушедший со своего поста в августе, заявил, что он лично выступал за повышения налога на топливо, но призвал власти к большему взаимопониманию с населением.
"Я не жалею о решении правительства повысить эко-налог, более того, я считаю, что оно было обосновано. Время покажет, но это всколыхнуло что-то в головах людей. Я поддерживал повышение налога с самого начала со всеми, и до сих пор за него. Но только в том случае, если оно найдет понимание со стороны населения. И как раз этого и не хватает", - заявил Юло в эфире канала France 2.
Суббота покажет, насколько сильно негодование французов. "Желтые жилеты" призывают население выйти на улицы Парижа. Количество демонстрантов, так и последствия акций протестов предугадать невозможно.
"Я надеюсь, что все жители пригородов Парижа съедутся в столицу, наденут жёлтые жилеты и вместе с парижанами выйдут на улицы или будут вести машину со скоростью не более 5 км/ч", - призывает один из инициаторов акции протеста Франк Бюйер.
Согласно опросам, 77% французов поддерживают инициативу "жёлтых жилетов"