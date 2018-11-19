"Желтые жилеты" продолжают борьбу. На третий день их значительно меньше и они все больше рассредоточены, но участники акции упорно продолжают блокировать движение на автострадах и подъездах к крупным городам Франции. Как например, здесь недалеко от Марселя.
"Жёлтые жилеты" планируют блокировать Париж
"Жёлтые жилеты" планируют блокировать Париж
Некоторые даже блокируют топливные хранилища. Объединяет протестующих одно - невозможность свести концы с концами из-за растущего налога на топливо.
"Почему всегда дойными коровами выступают простые люди? Все, хватит! Кто-то наваривает миллиарды, а мы.. нас даже за людей не считают! Но мы им нужны, чтобы машина работала, но им все равно. И это возмутительно", - говорит один из протестующих.
"Я пенсионер. Цены на дизельное топливо постоянно повышаются. Это не жизнь, а выживание!. И к тому же никакой пенсионер не осилит электроавтомобиль за 30 тысяч евро. Это же невозможно!", - говорит второй.
Предложение правительства поспособствовать в смене автомобиля с дизельным двигателем на бензиновый говорит об одном, власти не пойдут на уступки.
Массовые акции против повышения цен на топливо начались 17 ноября, в них приняли участие около 300 тыс. человек. В результате - погиб один человек, около 400 пострадали.
В соцсетях призывают блокировать движение в Париже в субботу. Но организации автотранспорта не хотят, чтобы их ассоциировали с движением