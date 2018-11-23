Два теракта в Пакистане: десятки жертв и раненых

Не менее 20 человек погибли и больше 30 пострадали при взрыве в пакистанском городе Хангу на северо-востоке страны.

По информации канала Geo.tv, взрыв произошел у входа в религиозное учреждение, расположенное на рыночной площади города.

Ранее при нападении террористов-смертников на генконсульство Китая в крупнейшем городе Пакистана Карачи погибли 4 человека.

Силы безопасности ликвидировали троих нападавших на входе в дипмиссию.

Ответственность за нападение в "твиттере" взяла на себя сепаратистская организация «Армия освобождения Белуджистана»

Группировка действует с 2000 года и провозгласила своей целью основание независимого государства Белуджистан в границах одноименной исторической области на побережье Индийского океана, которая в настоящее время поделена между Афганистаном, Ираном и Пакистаном.