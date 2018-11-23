Первый полет Ми-38Т. В Казани начались летные испытания военного транспортно-десантного вертолета нового поколения. Машина изготовлена по заказу Минобороны России на базе гражданского Ми-38.

В отличие от предшественника, Ми-38Т оснащен новыми отечественными высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В и способен перевозить до 40 пассажиров или 5 тыс. кг груза. Дальность полета может быть увеличена за счет установки дополнительных топливных баков.

Вертолет может быть переоборудован и в санитарный вариант.