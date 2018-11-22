Уильямс и семья погибшего в ДТП с ее участием пошли на мировую

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Винус Уильям и семья мужчины, который погиб в результате автоаварии с участием внедорожника теннисистки, заключили мировое соглашение. Детали сделки не разглашаются. Известно только, что спор был разрешен неделю назад, но информация об этом появилась лишь сейчас.

Авария произошла в июне прошлого года во Флориде. Первоначально считалось, что виновата в случившемся Винус Уильямс. Но после детального изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что теннисистка действовала в рамках правил дорожного движения. Выяснилось, что ДТП произошло по вине водителя третьего автомобиля, который пересек дорогу на красный свет.