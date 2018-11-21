Польша пошла на уступки Евросоюзу в вопросе судебной реформы

Польская правящая партия «Право и справедливость» пошла навстречу Евросоюзу и вынесла на рассмотрение сейма поправку в закон о реформе Верховного суда. Информация об этом появилась в среду на сайте партии. Теперь 20 судей, которые были вынуждены уйти на пенсию из-за снижения пенсионного возраста (до 65 лет вместо 70), смогут вернуться к работе.

Таким образом Польша согласилась пойти на уступки Евросоюзу. В сообщении партии говорится, что поправка вносится в соответствии с решением Суда ЕС. Согласно вердикту, правительство страны должно приостановить действие новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы.

В прошлом году Брюссель принял беспрецедентное решение. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Варшавы за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Из-за этого Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС.

Недовольны законом были и жители страны. Летом в ряде городов Польши прошли акции протеста. Верховный суд тогда назвал реформу неконституционной, а председатель Малгожата Герсдорф, которая тоже в соответствии с законом должна была уйти на пенсию, заявила, что эта реформа – не что иное, как «чистки».