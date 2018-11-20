Поезд сошел с рельсов из-за оползня

По меньшей мере один человек погиб и более 40 пострадали во вторник в результате схода с рельсов пригородного поезда неподалеку от Барселоны. Об этом сообщило управление гражданской обороны Каталонии. По его информации, всего в составе находились более 130 человек. Из пострадавших 41 пассажир получил легкие травмы.

Как сообщается, поезд сошел с рельсов примерно в 06:15 по местному времени в районе каталонского муниципалитета Вакариссес. В результате движение на участке между городом Тарраса и населенным пунктом Манреса было приостановлено.

К месту инцидента прибыли машины скорой помощи, пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Все находившиеся в поезде люди были эвакуированы.

Предполагается, что причиной происшествия стал оползень, вызванный сильными дождями, которые в последние дни шли в Каталонии.