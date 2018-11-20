"Сакраменто" остановил "Оклахому"

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Баскетболисты "Сакраменто Кингз" обыграли на своей площадке "Оклахому-Сити Тандер" в очередном матче регулярного чемпионата НБА - 117:113.

Самым результативным в составе победителей стал Бадди Хилд, набравший 25 очков. У "Оклахомы" лучшим был Рассел Уэстбрук, который вернулся в строй после травмы. Он принес своей команде 29 очков и сделал 13 подборов. Еще 27 очков заработал Пол Джордж.