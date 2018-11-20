Стрельба в Америке: пятеро погибших

Четверо погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго, в том числе врач отделения скорой помощи и полицейский. Есть сведения, что открывший стрельбу до этого на парковке поссорился со своей бывшей подругой. Она и стала его первой жертвой. Затем нападавший открыл стрельбу по людям уже в приемном покое. Ранены были еще две женщины.