Кувейтский шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах временно покинул пост члена Международного олимпийского комитета и председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности.
Шейх Ахмад временно покинул МОК
Шейх Ахмад временно покинул МОК
Причиной отказа от поста стали подозрения в отношении чиновника в фальсификации данных в борьбе с конкурентами. Ранее шейха Ахмада обвинили в заговоре против двух чиновников правительства Кувейта. Якобы член МОК создавал поддельные видеоролики для устранения конкурентов. Власти Швейцарии ведут расследование по этому делу. В МОК также озабочены произошедшим, в связи с чем комитет по этике проведет слушания.
Представители шейха Ахмада сообщили, что он полностью доверяет швейцарским судам и верит, что будет оправдан. В свое время шейх Ахмад покинул совет Международной федерации футбола после обвинений в коррупции со стороны Минюста США.