Срочная новость

Срочная новость

Спорт

Шейх Ахмад временно покинул МОК

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Шейх Ахмад временно покинул МОК

Шейх Ахмад временно покинул МОК
Размер текста Aa Aa

Кувейтский шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах временно покинул пост члена Международного олимпийского комитета и председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности.

Причиной отказа от поста стали подозрения в отношении чиновника в фальсификации данных в борьбе с конкурентами. Ранее шейха Ахмада обвинили в заговоре против двух чиновников правительства Кувейта. Якобы член МОК создавал поддельные видеоролики для устранения конкурентов. Власти Швейцарии ведут расследование по этому делу. В МОК также озабочены произошедшим, в связи с чем комитет по этике проведет слушания.

Представители шейха Ахмада сообщили, что он полностью доверяет швейцарским судам и верит, что будет оправдан. В свое время шейх Ахмад покинул совет Международной федерации футбола после обвинений в коррупции со стороны Минюста США.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.