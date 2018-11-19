Шейх Ахмад временно покинул МОК

Причиной отказа от поста стали подозрения в отношении чиновника в фальсификации данных в борьбе с конкурентами. Ранее шейха Ахмада обвинили в заговоре против двух чиновников правительства Кувейта. Якобы член МОК создавал поддельные видеоролики для устранения конкурентов. Власти Швейцарии ведут расследование по этому делу. В МОК также озабочены произошедшим, в связи с чем комитет по этике проведет слушания.