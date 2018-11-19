"Доброта" спасает: блокадница помогает пенсионерам

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Это Галина Яковлева. Ей 80 лет. Она блокадница и инвалид. Но в ее арсенале белый фургончик, почти 60-летний водительский стаж и "Доброта".

Именно так называется ее благотворительная организация, которую она сама же и основала 10 лет назад. В ней она и гендиректор, и грузчик.