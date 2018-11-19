Берлин - Эр-Рияду: "оружия не будет"

В то же время министерство иностранных дел Германии ввел санкции к ряду саудовских граждан, которых связывают с убийством Хашогджи.

"В течение последних нескольких дней мы тесно сотрудничали с нашими французскими и британскими друзьями. В результате чего нами было принято решение о наложении запрета на въезд 18 саудовским гражданам, подозреваемым в причастности к этому преступлению. В целом, мы находимся в тесной координации в ЕС", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Правительство Германии заявило, что приостановило ранее одобренный экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

Берлин заявил месяц назад, что не одобрит никаких новых поставок оружия Эр-Риаду, но оставил открытым вопрос с уже утвержденными контрактами.

Министерство экономики Германии контролирует выдачу разрешений на экспорт оружия. Представитель министерства экономики Германии Филипп Йорниц заявил в понедельник, что "правительство Германии работает с теми, у кого есть действительные разрешения, именно поэтому в настоящее время экспорт оружия из Германии в Саудовскую Аравию невозможен"

Это происходит на фоне опубликованного американскими СМИ отчета ЦРУ, из которого следует, что наследный принц Мухаммед бин Салман лично приказал убить журналиста Джамаля Хашогджи. В интервью каналу Fox в минувшие выходные президент Трамп ответил, что ему известно об этом.

"Наследный принц соврал вам?", - спрашивает журналист Fox News.

"Я не знаю. Я бы хотел это знать, но могу сказать лишь это. Многие в его окружении говорят, что он ни о чем не знал. Он лично мне сказал, что не имеет к этому никакого отношения. И сказал он мне это, наверное раз пять, в разных разговорах. В последний раз - несколько дней назад", - ответил Трамп.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогджи был убит 2 октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В чем Эр-Риад признался, но заявил, что убийство было непреднамеренным.

В то же время турецкие власти настаивают на том, что убийство было спланировано, и требуют выдачи обвиняемых.