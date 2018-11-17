Во Франции участница акции протеста "жёлтых жилетов" против повышения цен на горючее погибла под колёсами автомобиля. Трагедия произошла в субботу утром в департаменте Савойя на юго-востоке страны.
"Жёлтые жилеты": смертельное ДТП
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"Жёлтые жилеты": смертельное ДТП
Манифестанты заблокировали дорогу, по которой пыталась проехать местная жительница. Она спешила отвезти маленькую дочку к врачу. По некоторым данным, демонстранты начали колотить по капоту машины. Автомобилистка запаниковала и въехала в толпу, смертельно ранив одну из протестующих. Водительницу взяли под стражу. Она пребывает в состоянии шока.
Как сообщили в МВД страны, в департаменте Па-де-Кале на севере Франции был сбит пешеход. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии. По данным французских СМИ, в ходе манифестаций в дорожно-транспортных происшествиях пострадали около 50 человек.