Ирландский премьер призвал к скорейшей сделке по "брекситу"

Евросоюзу и Великобритании уже пора заключать сделку по «брекситу». С таким заявлением выступил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на конференции своей партии Фине Гэл в Дублине, призвав также к сохранению близких и крепких отношений с Лондоном: «Единственное, чем мы не можем поступиться – это сохранением Белфастского соглашения, которое означает мир в Британии и Ирландии, разделение полномочий в Северной Ирландии, всё более тесное сотрудничество Севера и Юга, а главное – отсутствие физической границы».