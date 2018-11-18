Евросоюзу и Великобритании уже пора заключать сделку по «брекситу». С таким заявлением выступил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на конференции своей партии Фине Гэл в Дублине, призвав также к сохранению близких и крепких отношений с Лондоном: «Единственное, чем мы не можем поступиться – это сохранением Белфастского соглашения, которое означает мир в Британии и Ирландии, разделение полномочий в Северной Ирландии, всё более тесное сотрудничество Севера и Юга, а главное – отсутствие физической границы».
Ирландский премьер призвал к скорейшей сделке по "брекситу"
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Ирландский премьер призвал к скорейшей сделке по "брекситу"
Между тем, многие британские политики недовольны условиями предстоящей сделки, среди них – Андреа Ледсом, лидер палаты общин: «Ряд мер и разъяснений по-прежнему нуждаются в доработке. Я надеюсь, что смогу с этим помочь. Считаю недопустимым, чтобы Великобритания оказалась связана постоянным таможенным соглашением».
Во вторник в британском парламенте может пройти голосование по вопросу доверия премьер-министру страны Терезе Мэй.