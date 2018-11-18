Тереза Мэй прокомментировала возможность своей отставки

Размер текста Aa Aa

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что следующая неделя будет определяющей для будущего страны из-за переговоров по условиям "брексита". Глава кабинета уверена - нынешняя договоренность между Брюсселем и Лондоном отвечает национальными интересам государства. В интервью британским СМИ Мэй отрицательно ответила на вопрос о возможности своей отставки.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Вы знаете, смена руководства на этом этапе не облегчит ведение переговоров и не изменит парламентской арифметики. Это лишь добавит градус неопределенности в том, что касается нашего народа и рабочих мест британцев. Смена лидерства приведет к появлению ряда рисков: переговоры по "брекситу" могут быть отложены, или сорваны".