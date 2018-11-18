"Формула-3": София Флёрш получила травму в Макао

Немецкая пилотесса София Флёрш получила тяжелую травму в результате аварии, в которую она попала во время гонки "Формулы-3" в Макао. 17-летняя Флёрш столкнулась с соперником на скорости выше 270 километров в час. Ее болид взлетел в воздух, перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию.