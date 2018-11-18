Немецкая пилотесса София Флёрш получила тяжелую травму в результате аварии, в которую она попала во время гонки "Формулы-3" в Макао. 17-летняя Флёрш столкнулась с соперником на скорости выше 270 километров в час. Ее болид взлетел в воздух, перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию.
"Формула-3": София Флёрш получила травму в Макао
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"Формула-3": София Флёрш получила травму в Макао
Помимо Флёрш пострадали еще несколько человек. Все они находятся под наблюдением врачей. У самой Флёрш медики диагностировали перелом позвоночника. Ряд агентств сообщают, что у гонщицы нет признаков паралича. Девушка не теряет силы духа.
"Я в порядке", - написала в своем "твиттере" Флёрш, - "Завтра утром мне предстоит операция. Спасибо всем за проявленную заботу, поддержку и сообщения".