"Брексит": оппозиция критикует условия сделки

Оппозиционная лейбористская партия не поддержит в парламенте соглашение по условиям выхода Великобритании из ЕС, подготовленное премьер-министром страны Терезой Мэй. Об этом заявил лидер оппозиции Джереми Корбин, который назвал ряд пунктов сделки «недопустимыми», расценив итоги переговоров правительства по «брекситу» как «провальные»: «Мы намерены проголосовать против этой сделки, поскольку она не соответствует нашим требованиям. Мы не считаем, что она служит интересам нашей страны. Поэтому правительству придётся вернуться в ЕС и быстро провести новые переговоры».