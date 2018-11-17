Лондон: "всеобщий бунт" активистов-экологов

"Во имя жизни и будущего планеты!" - под этим лозунгом тысячи людей в Лондоне вышли на акцию в защиту окружающей среды, требуя от властей активизировать борьбу с изменением климата. Участники перекрыли движение по нескольким мостам через Темзу в самом центре британской столицы, включая Вестминстерский мост и мост Ватерлоо.