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Великобритания

Лондон: "всеобщий бунт" активистов-экологов

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Лондон: "всеобщий бунт" активистов-экологов

Лондон: "всеобщий бунт" активистов-экологов
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"Во имя жизни и будущего планеты!" - под этим лозунгом тысячи людей в Лондоне вышли на акцию в защиту окружающей среды, требуя от властей активизировать борьбу с изменением климата. Участники перекрыли движение по нескольким мостам через Темзу в самом центре британской столицы, включая Вестминстерский мост и мост Ватерлоо.

"Это только начало всеобщего бунта против бездействия относительно экологического кризиса", - говорит Гейл Бредбрук, организатор акции.

"Я думаю, ситуация намного серьёзнее, чем нам её представляют", - уверена эта манифестующая.

В акции протеста приняли участие около шести тысяч человек, по подсчётам организаторов. 22 активиста были задержаны полицией.