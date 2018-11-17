После недели потрясений - череды отставок членов британского правительства, не согласных с проектом соглашения по "брекситу", - для Терезы Мэй наступил момент передышки. Сразу несколько членов кабинета публично поддержали своего премьера. Кроме того, на пост министра по делам трудоустройства и пенсий вернулась давняя соратница Мэй Эмбер Радд.
Момент передышки для Терезы Мэй
Момент передышки для Терезы Мэй
"Сейчас не время менять лидера. Мы должны сплотиться и вспомнить о том, чему мы служим, кому мы должны помогать", - сказала Радд, в прошлом - глава МВД Великобритании в правительстве Мэй.
Майкл Гоув, который намеревался покинуть пост министра по делам окружающей среды, решил остаться в кабинете и заявил, что доверят британскому премьеру.
"Самое главное - сосредоточиться на разработке лучших условий соглашения и гарантировать то, что для всех важнейших областей и сфер мы выработаем правильное решение", - пояснил Гоув.
Новым министром по вопросам "брексита" премьер назначила Стивена Баркли, посе того, как в знак протеста кабинет покинул Доминик Рааб. Но судьба Терезы Мэй по прежнему висит на волоске. Партия тори собирает голоса для того, чтобы сместить её с должности главы правительства. Если письма об утрате доверия поступят от 48 парламентариев-консерваторов, то процедура отстранения Мэй может быть запущена уже на следующей неделе.