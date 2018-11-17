Момент передышки для Терезы Мэй

После недели потрясений - череды отставок членов британского правительства, не согласных с проектом соглашения по "брекситу", - для Терезы Мэй наступил момент передышки. Сразу несколько членов кабинета публично поддержали своего премьера. Кроме того, на пост министра по делам трудоустройства и пенсий вернулась давняя соратница Мэй Эмбер Радд.

"Сейчас не время менять лидера. Мы должны сплотиться и вспомнить о том, чему мы служим, кому мы должны помогать", - сказала Радд, в прошлом - глава МВД Великобритании в правительстве Мэй.

Майкл Гоув, который намеревался покинуть пост министра по делам окружающей среды, решил остаться в кабинете и заявил, что доверят британскому премьеру.