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Великобритания

Алекс Томсон оштрафован после финиша

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Алекс Томсон оштрафован после финиша

Алекс Томсон оштрафован после финиша
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Британский яхтсмен Алекс Томсон утром в пятницу пересек финишную черту трансатлантической "ромовой" регаты Route de Rhum после аварии, которая произошла накануне вечером в 140 километрах от Пуэнт-а-Питра в Гваделупе. Его черная яхта-одиночка Hugo Boss класса IMOCA врезалась в скалу. Сам яхтсмен не пострадал при столкновении и его жизни ничто не угрожало, однако ему пришлось использовать двигатель, чтобы вернуться в гонку, что запрещено правилами регаты.

После пересечения спортсменом финишной черты, жюри назначило ему 24-часовой штраф за использование мотора. Это лишило британца почетного 4-го места. Всего на старт регаты 4 ноября во французском порту Сен-Мало вышли 123 яхты шести различных классов.