Алекс Томсон оштрафован после финиша

Британский яхтсмен Алекс Томсон утром в пятницу пересек финишную черту трансатлантической "ромовой" регаты Route de Rhum после аварии, которая произошла накануне вечером в 140 километрах от Пуэнт-а-Питра в Гваделупе. Его черная яхта-одиночка Hugo Boss класса IMOCA врезалась в скалу. Сам яхтсмен не пострадал при столкновении и его жизни ничто не угрожало, однако ему пришлось использовать двигатель, чтобы вернуться в гонку, что запрещено правилами регаты.