Похудеть без усилий на микрограмм

Размер текста Aa Aa

В мае следующего года все люди на земле простятся с килограммом. Но не заметят этого. Учёные приняли новое определение единицы массы.

Килограмм до сего дня оставался единственной фундаментальной физической величиной, определяемой через сделанный людьми образец. Как бы ни были приближены к идеалу условия хранения, масса эталона менялась со временем — что для нужд сегодняшней науки совершенно неприемлемо.