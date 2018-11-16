"Шпоры" из Сан-Антонио потерпели третье поражение подряд. В матче регулярного чемпионата НБА они уступили "Лос-Анджелес Клипперс" – 116:111. Не спасли шпоры и 34 очка, набранные Демаром Дерозаном . Атакующий защитник "Сан-Антонио" стал самым результативным игроком этой встречи. Его товарищ по команде Ламаркус Олридж оформил дабл-дабл из 10 очков и 16 подборов.
НБА: разгром чемпионов
НБА: разгром чемпионов
По итогам матча "Клипперс" укрепили позиции в турнирной таблицу западной конференции, они идут на четвертом месте, а "шпоры" девятые, и в зону плей-офф они пока не попадают.
Чемпионы сдают позиции
"Хьюстон Рокетс" разгромили действующих чемпионов НБА "Голден Стэйт Уорриорз". Матч, который прошел на площадке "ракет", завершился со счетом 107:86. Больше всех в этой игре отметился разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден. Он принес своей команде 27 очков.
"Воины" уступили противникам четвертый раз в этом сезоне, притом три поражения они потерпели в пяти последних матчах. Но, несмотря результат этой встречи, "Уорриорз" возглавляют турнирную таблицу западной конференции, а вот "Хьюстон Рокетс" до зоны плей-офф пока не удалось добраться, они идут 12-ыми.