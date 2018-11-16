НБА: разгром чемпионов

"Шпоры" из Сан-Антонио потерпели третье поражение подряд. В матче регулярного чемпионата НБА они уступили "Лос-Анджелес Клипперс" – 116:111. Не спасли шпоры и 34 очка, набранные Демаром Дерозаном . Атакующий защитник "Сан-Антонио" стал самым результативным игроком этой встречи. Его товарищ по команде Ламаркус Олридж оформил дабл-дабл из 10 очков и 16 подборов.