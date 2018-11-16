Тереза Мэй - одна против всех.
"Брексит": Тереза Мэй одна против всех
"Брексит": Тереза Мэй одна против всех
Премьер-министра покидают члены кабинета, оппозиция называет одобренный контракт развода с ЕС "недоделанной сделкой".
Сама Мэй же утверждает, что абсолютно уверена в правильности проводимой ей линии.
"Всеми фибрами души я убеждена в том, что мы сделали все правильно для блага страны и нации", - заявила она.
Спустя 12 часов после того, как кабинет Мэй в среду поздней ночью после длительной дискуссии одобрил сделку по разводу с ЕС, правительство покинули четыре министра, включая переговорщика с Евросоюзом Доминика Рааба, который, как и ушедший до него в отставку с этого же поста Дэвид Дэвис, был крайне недоволен получившимся результатом, сообщив, что будущий договор угрожает территориальной целостности Соединенного королевства.
Лидер лейбористов в Палате общин выразился еще резче.
"Это совершенно не та сделка, которуя ожидала страна. И парламент не может, и, как я надеюсь, не будет голосовать за выбор между плохим договором и полным отсутствием договора. Правительство обязано отозвать свою недоделанную во всех отношениях "сделку", которуя к тому же одобряют далеко не все члены кабинета. Не говоря уже о присутствующих тут депутатах и всей стране", - заявил Джереми Корбин.
Британский премьер ответило ему хладнокровно: "Выбор яснее ясного: либо мы покидаем ЕС без всякого юридического документа, в никуда. Либо мы принимаем на себя отвественность и заключаем договор, =пункты которого можно и нужно обсуждать в будущем".
Открытая публичная схватка британских политиков только началась.
Мэй придется воевать на несколько фронтов.
Ей потребуется убедить однопартийцев-евроскептиков, к примеру, Бориса Джонсона, что полученный результат - в интересах нации,
ей придется оборонятся от амбиций, к примеру, Джейкоба Риз-Могга, желающего, как сообщается, занять кресло партийного лидера,
и ей требуется утверждение сделки в Палате общин, где исход голосования предсказать сегодня не берется никто.