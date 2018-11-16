Нет единства в Соединенном Королевстве

Британский премьер Тереза Мэй уверена, что предложенное ею соглашение по "брекситу" максимально защищает интересы народа. Но этот план вызвал раскол не только среди членов ее кабинета министров, но и среди жителей страны:

- Я думаю, Тереза Мэй хорошо справилась со своей задачей. Она проявила смелость.

- Кто-то говорит: "Давайте вернемся, посмотрим на все с самого начала, потому что Мэй предложила неудачное соглашение". Но это не ее вина. Она просто делает то, за что проголосовали люди.

- Я не согласна с "брекситом". Больше ничего не могу сказать. Я думаю, нужно провести народное голосование.

- Мне не нравится это соглашение в принципе. Я не думаю, что все должно было до этого дойти. Нужно было разработать план на случай непредвиденных обстоятельств. В день голосования кто-то должен быть отправиться в Европу и сказать: "Смотрите, мы собираемся уходить. Что вы можете нам дать?" Может быть, тогда Евросоюз пошел бы нам навстречу и предложил бы что-то лучшее.

Другие страны ЕС обсудят предложенное Терезой Мэй соглашение в конце ноября на специальном саммите. Ранее глава Евросовета Дональд Туск не раз говорил, что "брексит" - это проигрыш для всех сторон.