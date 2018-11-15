Европейские пилоты повышают квалификацию на средства ЕС

Немалая часть молодых европейских пилотов проходят подготовку здесь, в Австрийской авиационной академии. Программа "Регионы: на шаг вперед" побывала в кабине управления полетом и проверила работу симуляторов.
... Знакомьтесь - Микаэль Граупп. В аэропорту Вены он проводит последнюю предполетную проверку, через час у него рейс в Мадрид. Микаэль прошел обучение в Австрийской авиационной академии - структуре, которая получает поддержку по линии Европейской политики сплочения. С августа Микаэль работает на контракте. Он признается: сбылась его детская мечта.
Микаэль Граупп, пилот: "Мне было 14 и мы с родителями летели на Тенерифе. И вот во время того полета мне разрешили зайти в кабину пилота. Там все приборы были включены, что-то мигало; в тот момент я понял, что хочу быть пилотом. Когда мне исполнилось 19, я начал тренироваться в Австрийской авиационной академии. Обучение длилось 2 года. Теперь каждые полгода мы проходим курс повышения квалификации. Недавно я получил свой первый контракт с компанией Eurowings и очень счастлив".
Ежегодно в стенах академии обучаются 2400 пилотов под руководством 75 инструкторов. Академия распоряжается бюджетом в 37 с лишним миллионов евро, из которых около 3 миллионов получает по линии Европейского фонда регионального развития.
Джессика Вонг начала подготовку в тренировочном центре Австрийской авиакадемии в 30 км от Вены. В распоряжении студентов здесь - симуляторы, легкие самолеты. Обучение для тех, кто начинает с нуля, длится 2 года.
Джессика Вонг, студентка: "Сегодня у нас запланирован тренировочный вылет в Шпицеберг. Там меня будут учить сажать самолет на траву. Обычно мы садимся на бетонные, асфальтированные полосы, однако всякое может случиться. Вот сегодня меня будут учить другим техникам посадки, посмотрю, в чем разница".
Профессия пилота требует постоянного совершенствования и повышения квалификации: люди фактически учатся всю жизнь.
У Австрийской авиационной академии - несколько тренировочных центров. Один из них оборудован современными движущимися симуляторами полета. Инструктаж проводят опытные пилоты, такие, как Маркус.
Маркус Хеуси, пилот: "У нас очень напряженный график, каждые пять минут мы переключаемся на решение очередной задачи. Таким образом, наши студенты успевают охватить весь спектр проблем, с которыми, по мнению экспертов и властей, они могут столкнуться в полете".
Никаких отклонений от графика, строжайшее соблюдение расписания - это не пустое требование. Час работы на симуляторе с инструктором стоит до 1000 евро. Молодые пилоты и наставники анализируются реальные случаи крушений самолетов, решают и постановочные задачи: в полете отказал двигатель, нужно вернуться в аэропорт Барселоны.
Рене Попп, пилот: "Каждые полгода пилоты, работающие на пассажирских самолетах, обязаны вернуться сюда и провести тренировочный полет на симуляторе".