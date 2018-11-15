Европейские пилоты повышают квалификацию на средства ЕС

Немалая часть молодых европейских пилотов проходят подготовку здесь, в Австрийской авиационной академии. Программа "Регионы: на шаг вперед" побывала в кабине управления полетом и проверила работу симуляторов.

... Знакомьтесь - Микаэль Граупп. В аэропорту Вены он проводит последнюю предполетную проверку, через час у него рейс в Мадрид. Микаэль прошел обучение в Австрийской авиационной академии - структуре, которая получает поддержку по линии Европейской политики сплочения. С августа Микаэль работает на контракте. Он признается: сбылась его детская мечта.

Микаэль Граупп, пилот: "Мне было 14 и мы с родителями летели на Тенерифе. И вот во время того полета мне разрешили зайти в кабину пилота. Там все приборы были включены, что-то мигало; в тот момент я понял, что хочу быть пилотом. Когда мне исполнилось 19, я начал тренироваться в Австрийской авиационной академии. Обучение длилось 2 года. Теперь каждые полгода мы проходим курс повышения квалификации. Недавно я получил свой первый контракт с компанией Eurowings и очень счастлив".

Ежегодно в стенах академии обучаются 2400 пилотов под руководством 75 инструкторов. Академия распоряжается бюджетом в 37 с лишним миллионов евро, из которых около 3 миллионов получает по линии Европейского фонда регионального развития.