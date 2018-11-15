Высший пилотаж

Томас Херреле очень рано понял: чтобы эффективно работать в небе, нужно упорно тренироваться на земле. Глава Австрийской авиационный академии (ААА) много времени посвящает работе с начинающими пилотами, помогает тем, кто повышает квалификацию и одновременно продолжает регулярно летать.

Томас Херрелле, пилот, глава ААА: "Уже в детском саду я знал,что однажды буду работать с самолетами. Горжусь, что мы практически с нуля реализовали замечательный проект, сегодня в нашей академии - пять симуляторов, наш базовый центр в Винер- Нойштаде.... все это нам удалось выстроить за 10-12 лет. Симуляторы очень разные, их стоимость может варьироваться от 8 до 40 миллионов евро. Это очень дорогие устройства, вот почему попасть в наш бизнес непросто. Вы должны учиться на симуляторе, который наиболее близок к вашему типу самолета. К нам приезжают на обучение люди из Панамы, Австралии, Индонезии - всего из 40 стран и всех континентов".