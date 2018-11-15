Вторая встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном планируется в следующем году. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс. При этом он не уточнил дату и место ее проведения.
Лидеры США и КНДР встретятся в 2019 году
Лидеры США и КНДР встретятся в 2019 году
По его словам, США не хотят допустить повторения прежних ошибок, когда договоренности о ядерном разоружении сначала достигались, а потом разрывались.
"Мы уважаем нынешний межкорейский переговорный процесс. Мы обсудили его с президентом Южной Кореи Муном и он уверил меня, что такое положение дел означает тесную координацию с США. А также то, что Сеул по-прежнему привержен полному соблюдению всех резолюций и санкций ООН", – заявил Пенс.
Накануне южнокорейские военные позволили журналистам понаблюдать за ликвидацией поста охраны в демилитаризованной зоне на границе с КНДР в рамках соглашения, достигнутого в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре этого года. По нему обе Кореи договорились убрать 10 постов охраны в приграничной зоне.