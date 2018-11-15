Первая зима с новым законом. Ровно месяц назад в Венгрии вступил в силу запрет бездомным спать на улице в непосредственной близости от культурно значимых мест. С тех пор в приютах действительно стало больше постояльцев. Оппоненты венгерского руководства считают, что это из-за наступивших холодов, а не из-за закона.
Первая зима с новым законом
Первая зима с новым законом
В Венгрии, по оценкам наблюдателей, около 20 тысяч бездомных; из них каждый третий обитает в Будапеште. Туристы уже считают бродяг одной из «достопримечательностей» венгерской столицы.
Аттила Фулоп, министерство социальных вопросов
«За последний месяц 931 человек нашёл себе место в приютах, так что закон работает. И работает не потому ,что наказывает их, а потому, что побуждает их искать ночлег».
Закон позволяет стражам порядка насильно препровождать бездомных в приюты, а в случае повторных нарушений — лишать имущества и даже заключать в тюрьму.
Правозащитники называют документ бесчеловечным: по их словам, закон «добивает» тех, кого не смог защитить. Ведь значительное число бездомных появились из-за глобального кризиса, когда многие лишились жилья или стали жертвами ипотечных махинаций.
Власти говорят о разнообразных программах занятости, а также о том, что, наряду с жертвами обстоятельств, на улице много и тех, кто сознательно выбрал бродячий и даже антисоциальный образ жизни. Такие люди не вернутся в общество добровольно, даже если появится возможность.