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Первая зима с новым законом. Ровно месяц назад в Венгрии вступил в силу запрет бездомным спать на улице в непосредственной близости от культурно значимых мест. С тех пор в приютах действительно стало больше постояльцев. Оппоненты венгерского руководства считают, что это из-за наступивших холодов, а не из-за закона.

В Венгрии, по оценкам наблюдателей, около 20 тысяч бездомных; из них каждый третий обитает в Будапеште. Туристы уже считают бродяг одной из «достопримечательностей» венгерской столицы. Аттила Фулоп, министерство социальных вопросов