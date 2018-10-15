Венгрия: "бесчеловечный" закон о бездомных

В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улицах. Отныне они обязаны проживать в специализированных приютах, бродяжничество считается преступлением. Неподчинившихся полиция имеет право задерживать. При этом их личные вещи и импровизированные укрытия будут уничтожаться.
Правозащитники называют эти меры "бесчеловечными" и "дискриминационными", утверждая, что цель закона - не помочь, а запугать представителей самой уязвимой категории населения.
"Мы до сих пор не знаем, что будет с животными бездомных людей, c их собаками, например. А если в приютах не окажется свободных мест, что мы будем с этим делать?", - задаётся вопросом Вера Ковач, активистка Housing First.
На уход за будущими обитателями и расширение приютов правительство выделило почти 29 миллионов евро. Но этого недостаточно, настаивают НПО.
"Есть множество людей с зависимостью, с психическими или психиатрическими проблемами. И существующая сегодня система не может обеспечить им должный уход, потому что не хватает специалистов", - объясняет Золтан Акнай, директор фонда "Приют".
По оценкам экспертов, в Венгрии насчитывается по меньшей мере 20 тысяч бездомных, а мест в государственных приютах не больше 11 тысяч.
При разработке закона это не было учтено, как и мнение представителей благотворительных организаций, сетуют правозашитники.
"Организации, оказывающие помощь бездомным, относятся к новому закону скептически, потому что система не готова к изменениям, которые он привносит. Бездомных на улицах станет меньше, но это не решит всех проблем", - из Будапешта передаёт корреспондент Euronews Даниэль Божик.