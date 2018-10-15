Венгрия: "бесчеловечный" закон о бездомных

В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улицах. Отныне они обязаны проживать в специализированных приютах, бродяжничество считается преступлением. Неподчинившихся полиция имеет право задерживать. При этом их личные вещи и импровизированные укрытия будут уничтожаться.

Правозащитники называют эти меры "бесчеловечными" и "дискриминационными", утверждая, что цель закона - не помочь, а запугать представителей самой уязвимой категории населения.