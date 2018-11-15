Проект сделки между Лондоном и Брюсселем по условиям "брексита" обеспечивает Великобритании беспрецедентные условия для дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Рассказывая депутатам о деталях соглашения, глава кабинета отметила, что ЕС пошел на ряд уступок Британии в вопросах границы на острове Ирландия, но окончательное решение этого вопроса отложено до июля 2020 года.
"Брексит": Мэй отстаивает сделку с Брюсселем
"Брексит": Мэй отстаивает сделку с Брюсселем
"Я не говорю о том, это был комфортный для нас процесс. Или, что мы или ЕС полностью удовлетворены всеми договоренностями, которые включены в соглашение", - сказала Мэй.
Премьер обратила внимание на то, что в случае отсутствия договоренности по ирландской границе, проект соглашения предусматривает продление переходного периода по "брекситу", который, как предполагалось, закончится в декабре 2020 года. Но Мэй выразила надежду на то, что это не понадобится.
Глава правительства обратила внимание парламентариев на то, что соглашение с Брюсселем не является окончательным, что это проект, подразумевающий выход из ЕС упорядоченным образом. При этом премьер подчеркнула, что альтернативы ее плану нет.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:
"Господин спикер, выбор очевиден: выйти из Европейского Союза без сделки, подвергнуть риску сам "брексит", или... объединиться и поддержать лучшую для Британии сделку, о которой можно договориться".
Лидер оппозиции Джереми Корбин подтвердил, что Лейбористская партия лидером которой он является, не поддержит сделку, которая по его словам не соответствует национальным интересам страны.
Джереми Корбин, лидер лейбористов:
"После двух лет проведенных кое-как переговоров, правительство совершило неудачную сделку, которая и переходит черту, установленную самим премьером и не соответствует нашим критериям. Не такая сделка была обещана стране..." Корбин призвал парламент "не делать неправильный выбор между отсутствием сделки и этим соглашением".