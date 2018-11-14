Бриллиант за 50 миллионов

Редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy был продан во вторник на аукционе Christie's в Женеве за 50 миллионов долларов. Камень прямоугольной огранки, который специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета - самый яркий розовый бриллиант, когда-либо выставлявшийся на этот аукцион. По словам экспертов, "исключительные характеристики и происхождение драгоценного камня делают его величайшим в мире бриллиантом".