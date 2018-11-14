Редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy был продан во вторник на аукционе Christie's в Женеве за 50 миллионов долларов. Камень прямоугольной огранки, который специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета - самый яркий розовый бриллиант, когда-либо выставлявшийся на этот аукцион. По словам экспертов, "исключительные характеристики и происхождение драгоценного камня делают его величайшим в мире бриллиантом".
Бриллиант за 50 миллионов
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Бриллиант за 50 миллионов
Франсуа Куриэль, председатель Christie's в Европе: "Насыщенность розового цвета оптимальна. Форма абсолютно прекрасна, а вес - 19 карат. В мире есть еще несколько розовых бриллиантов в четыре карата, пять карат, шесть. Но 19-каратный бриллиант такого качества - это большая редкость".
Этот драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo American и управлявшей алмазодобывающей компанией De Beers. Камень был обнаружен на одном из месторождений в Южной Африке около 100 лет назад. Его новым владельцем стал ювелирный дом Harry Winston.