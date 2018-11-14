Египет помог снять напряженность на границе Израиля и сектора Газа

Новый виток напряженности между Израилем и Газой, судя по всему, предотвращен: в качестве посредника выступили египетские дипломаты. Еще накануне израильтяне давали понять, что готовы, в случае обострения, начать в секторе Газа наземную операцию.

По словам одного из представителей радикального движения ХАМАС Исмаила Радвана, "усилия Египта принесли плоды. Мы остаемся приверженцами нашей идеи, пока продолжается оккупация, но мы держим руку на спусковом крючке, если договоренности будут Израилем нарушены".

Дом в Газе после обстрела со стороны Израиля фото Рейтер

Иные настроения в Израиле. По городам, находящимся в южной части страны, были выпущены из Газы сотни ракет, часть из которых была сбита системой ПВО.

Йохай Данан живет в Сдероте. Он считает, что "лучше находиться в ситуации, когда не стреляют, но нам бы хотелось, чтобы наша армия служила бы отпугивающим фактором. Мы устали от бесконечного террора, мы устали от ракет, и мы устали от бесконечных временных перемирий, которых хватает на месяц".

Жители юга Израиля, которых обстреливали из сектора Газа, вышли на демонстрацию протеста против прекращения огня фото Рейтер

В ответ на обстрелы городов Израиля в начале недели ЦАХАЛ открыл огонь. Погибли семеро палестинцев. В Израиле погиб один человек, около 60 были ранены. Как сообщает ТАСС на ссылкой на пресс-службу армии еврейского государства, в ночь на среду израильские военнослужащие провели рейд на Западном берегу реки Иордан, были арестованы шесть палестинцев, которых подозревают в терроризме.