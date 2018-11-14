Судьба экс-премьера Македонии решится в Будапеште

Управление по миграции Венгрии получило запрос бывшего премьер-министра Республики Македония Николы Груевского о предоставлении убежища, и рассмотрит его ходатайство в соответствии с законом. Об этом сообщили в правительстве Венгрии.

13 ноября Груевский рассказал, что отправился в Венгрию, чтобы получить убежище после того, как был объявлен в розыск на родине. В мае этого года политик был приговорен к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением при покупке бронированного автомобиля "Мерседес-Бенц". Отмечалось, что порядка 600 тысяч евро были взяты из госбюджета. На своей странице в "Фейсбуке Груевский написал, что "за последние несколько дней получил множество угроз".