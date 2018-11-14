Жители Калгари против Олимпиады

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Жители канадского Калгари на референдуме высказались против проведения у себя зимних Олимпийских игр 2026 года. По неофициальным данным, из 305 тысяч человек, принявших участие в голосовании, почти 57% проголосовали против. На данный момент заявка Калгари находится на рассмотрении Международного олимпийского комитета (МОК) совместно с заявками от Стокгольма и Милана. Официальные итоги референдума будут объявлены 16 ноября.

"Я думаю, что это хорошее послание для МОК, которому необходимо навести в своем хозяйстве порядок, потому что больше никто не хочет иметь с ними дела", - говорит эта женщина.