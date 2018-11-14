Жители канадского Калгари на референдуме высказались против проведения у себя зимних Олимпийских игр 2026 года. По неофициальным данным, из 305 тысяч человек, принявших участие в голосовании, почти 57% проголосовали против. На данный момент заявка Калгари находится на рассмотрении Международного олимпийского комитета (МОК) совместно с заявками от Стокгольма и Милана. Официальные итоги референдума будут объявлены 16 ноября.
Жители Калгари против Олимпиады
Жители Калгари против Олимпиады
"Я думаю, что это хорошее послание для МОК, которому необходимо навести в своем хозяйстве порядок, потому что больше никто не хочет иметь с ними дела", - говорит эта женщина.
Ранее мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании зимней Олимпиады 26 года в случае победы канадской заявки на их проведение, но сначала решение по поводу борьбы за право принимать Игры должны были принять сами жители города. Однако они выступили против таких масштабных трат бюджетных денег, полагая, что город не получит никакой существенной пользы от проведения соревнований.
Это не первый случай когда власти разных городов официально отозвали заявку на право проведения Олимпийских Игр. Ранее от летней Олимпиады 2024 года отказались Будапешт, Бостон, Гамбург и Рим.
В июне 2019 года МОК на своей сессии в Лозанне объявит столицу Олимпийских игр 2026 года. Все кандидаты должны представить окончательные проекты заявок и все необходимые гарантии до 11 января 2019 года.