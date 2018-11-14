В программе "Вкратце из Брюсселя":
Депутаты о бюджете Италии. Самореклама Союза в интернете
Депутаты о бюджете Италии. Самореклама Союза в интернете
В Европарламенте разделились мнения по поводу пересмотренного бюджета Италии с по-прежнему высоким дефицитом. Итальянский оппозиционер-социалист: «Италия идёт на пропагандистскую конфронтацию». Евродепутат от партии Лига из правящей коалиции: «Правительство защищает граждан от навязанной Брюсселем строгой экономии». Французский либерал: «Хотите суверенитета — выходите из Еврозоны».
Навальный вылетел во Францию
Алексей Навальный сфотографировался на паспортном контроле в аэропорту Домодедово. Российский оппозиционер сообщил в соцсети, что ему удалось вылететь за границу. Он надеется прибыть в Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу.
Сайт "Что Европа делает для меня"
Евросоюз продвигает себя в интернете. Для граждан создан сайт под названием: «Что Европа делает для меня». В нём описаны сотни проектов, финансируемых из общего бюджета. Поиск осуществляется по местонахождению, религиозной принадлежности, роду занятий пользователя, направлениям политики ЕС.
Номинанты на кинопремию LUX
Европарламент объявил трех номинантов на кинематографическую премию Lux. Это фильмы «Другая сторона всего» режиссёра Милы Турайлича, «Женщина на войне» Бенедикта Эрлингссона и «Стикс» Вольфганга Фишера.