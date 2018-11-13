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Маскировка под автобус не помогла жителям Владивостока пересечь Золотой Рог

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Маскировка под автобус не помогла жителям Владивостока пересечь Золотой Рог

Маскировка под автобус не помогла жителям Владивостока пересечь Золотой Рог
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Во Владивостоке несколько шутников попытались пройти по мосту через залив Золотой Рог, прикинувшись автобусом. Пешеходное движение по мосту было запрещено в 2015 году, поскольку его конструкция предусматривает исключительно проезд на автомобиле.

Попытка перейти по мосту, нарядившись в автобус, была отснята на камеру мобильного из проезжавшей мимо машины. Видео тут же стало хитом в соцсетях.

На кадрах видно, как к незадачливым пешеходам подходит сотрудник охраны моста и просит вернуться. Что они и делают, по-прежнему оставаясь в своей оригинальной маскировке.