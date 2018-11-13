33 очка, заработанные Кевином Дюрантом, не спасли действующих чемпионов НБА "Голден Стэйт Уорриорз" от поражения в матче против "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча завершилась со счетом 121:116 в пользу хозяев.
"Клипперс" обыграли чемпионов
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"Клипперс" обыграли чемпионов
В этом матче Дюрант оформил трипл-дабл, добавив к заработанным очкам 11 подборов и 10 результативных передач. Еще одним героем встречи стал другой игрок "Голден Стэйт" - Клэй Томпсон. Он принес "воинам" 31 очко. В составе "Клипперс" лучше всех показали себя Лу Уильямс и Монтрезл Харрелл. Они заработали 25 и 23 очка соответственно.
"Голден Стейт" потерпели третье поражение в этом сезоне. Всего они сыграли 14 матчей. Пока "воины" лидируют в турнирной таблице западной конференции. "Клипперс" идут на четвертой строчке.