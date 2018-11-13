"Клипперс" обыграли чемпионов

33 очка, заработанные Кевином Дюрантом, не спасли действующих чемпионов НБА "Голден Стэйт Уорриорз" от поражения в матче против "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча завершилась со счетом 121:116 в пользу хозяев.

В этом матче Дюрант оформил трипл-дабл, добавив к заработанным очкам 11 подборов и 10 результативных передач. Еще одним героем встречи стал другой игрок "Голден Стэйт" - Клэй Томпсон. Он принес "воинам" 31 очко. В составе "Клипперс" лучше всех показали себя Лу Уильямс и Монтрезл Харрелл. Они заработали 25 и 23 очка соответственно.