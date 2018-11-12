Турбизнес с человеческим лицом

Индустрия отдыха и путешествий - огромный и быстрорастущий сектор мировой экономики,. Отрасль с оборотом в 8 с лишним триллионов долларов обеспечивает 307 миллионов рабочих мест - напрямую или косвенно.

Наш корреспондент Джейн Визерспун побывала на мероприятии и узнала, почему в Грузии Индии и Японии туроператоры говорят об одном и том же.

Как забота об экологии, этичное отношение к местному населению меняют лицо туристического бизнеса? В Лондоне на Международной туристической выставке World travel market речь шла именно об этом.

...Эксперты от турбизнеса подтверждают: сегодня любой путешественник хочет получить максимум за свои деньги. Максимум - это не только лучший отель. Это и необычный опыт, и приключения, и возможность больше узнать о нетуристических сторонах жизни той или иной страны. В Индии знают пожелания своих гостей.

Джейн Визерспун, Euronews : "Добро пожаловать на международную туристическую выставку в Лондон. Крупнейшее профильное событие такого рода - это 5 тысяч выставочных стендов и 51 тысяча посетителей. На экспозиции можно познакомиться с самыми интересными турнаправлениями, получить невероятные предложения, завязать деловые контакты.... И почувствовать стремительные изменения в отрасли под влиянием новых технологий и новых этических концепций. Профессионалы от туризма охотно обмениваются идеями и новыми решениями. Наш первый стенд - Индия".

Рашми Верна, министр туризма Индии: "Распространение новых технологий упрощает доступ к самым отдаленным туристическим направлениям. Сегодня активно набирает обороты так называемый туризм устойчивого развития, или экотуризм: концепция подразумевает бережное отношение к стране, природе, обществу. Все чаще вдумчивые туристы приезжают, чтобы в числе прочего окунуться в жизнь местного населения. Они порой живут не в отелях, а в домах местных, причем иногда в очень отдаленных районах. Новые технологии позволяю заранее получить информацию о разных форматах отдыха - именно так клиенты сегодня и организуют собственные путешествия".

Экологичный туризм не разрушает природу и окружающую среду, позитивно влияет на местное общество и экономику, что не возможно воплотить в жизнь без опоры на этические принципы.

Рашми Верна, министр туризма Индии: "Сегодняшний путешественник - вдумчивая личность, которая умеет выбирать .... все больше людей учитывают этическую составляющую при планировании своего отдыха. Они не хотят быть причиной эксплуатации местного населения. Люди не просто мечтают посмотреть достопримечательности, попробовать местную кухню, познакомиться с населением. Нет, им важен осознанный, этичный подход к обществу, в которое они попадают. Это очень важная тенденция, она набирает силу".

О том, как туризм может помочь сохранению и развитию местных общин, говорил и министр с острова Маврикий. Это государство - известное пятизвездочное направление для состоятельных гостей. Сегодня остров отмечает 50-летие независимости предлагает туристам сменить угол зрения.

Анил Гайан, министр туризма, о. Маврикий: "Туризм не может быть устойчивым, экологчиным без вовлечения местного общества. Невозможно успешно развивать бизнес, забывая об окружающей среде - рано или поздно это отзовется. Мы делаем ставку на бережное отношение к природе, мы привлекаем местных к взаимодействию с туристами, идет ли речь о развлекательной индустрии, рыболовстве, агросекторе. Наши люди таким образом чувствуют себя связанными с гостями, они открывают остров сообща. Думаю, мы нашли правильный вектор для развития турбизнеса на Маврикии".

Не запирать туристов в дорогих отелях, но дать желающим возможность окунуться в реальную жизнь местной общины: по мнению специалистов, это привлечет на Маврикий путешественников нового типа, позволит отойти от образа глянцевой открытки.

Анил Гайан, министр туризма, о. Маврикий: "Когда турист приезжает в ту или иную страну, у него в голове уже есть идея, зачем он сюда едет. Попробовать великолепную местную кухню? Да, а еще, возможно, познакомиться с образом жизни островитян. Понять, как и почему наши люди, живущие далеко не в идеальных условиях, так радостны? В этом, на мой взгляд, и заключается главный секрет Маврикия".

Еще одно красивейшее направление - Грузия; эта древняя земля в последние годы становится все более популярной у туристов. Которые, по замыслу местных экспертов, могут сами стать своего рода промоутерами грузинских городов и курортов. Каким образом?

Ана Кекелия, Грузинское национальное агентство по туризму: “80% нашего маркетингового бюджета уходит на цифровые проекты и интернет- СМИ - с прицелом на блогеров, любителей и знатоков Грузии, которые пишут о нашей стране. В прошлом году мы провели очень интересную кампанию. Свели воедино посты о Грузии, опубликованные в 2017-м, собрали все с просторов интернета и соцсетей и подготовили цифровой путеводитель".

Как их коллеги из Индии и Маврикия, грузинские эксперты убеждены: вовлечение в туристический бизнес местного населения - один из ключей к успеху. Ответственный туризм, утверждают они, это еще и мощный толчок к повышению образованности общества.

Ана Кекелия, Грузинское национальное агентство по туризму: "Очень важно повышать уровень знаний местного населения, показывая, как значим экологический туризм".

Япония привезла на выставку в Лондон множество новых проектов на стыке спорта и туризма. Действительно, в 2019 году в Стране восходящего солнца пройдет Международный чемпионат по регби, а в 2020 - Олимпийские игры. Уже в канун этих мероприятий Япония, земля древних традиций и новейших технологий, переживает беспрецедентный туристический бум. Кубок мира по регби, по подсчетам организаторов, привлечет в регион без малого 2 миллиарда гостей, добавив 2 миллиарда долларов в японскую экономику. Болельщикам и любителям спорта предложат воспользоваться уникальный возможностью и ближе узнать Японию. Очень разную и всегда гостеприимную. Без поддержки местного населения не обойтись...

Дубай также готовится принять беспрецедентное количество гостей: здесь в 2020 году пройдет Всемирная выставка ("Экспо"). Впервые в истории ее организуют в этом регионе. Мероприятие, как ожидается, посетят до 100 миллионов человек.

Джилиан Хамбургер, виец-президент комитета EXPO2020DUBAI: “Мы рассматриваем выставку 2020 как полугодовую возможность тесного и гостеприимного взаимодействия с миром. Наше послание гостям: "Возвращайтесь к нам, снова и снова!" Действительно, в Объединенных Арабских Эмиратах вас ждет столько открытий и возможностей, что сюда стоит приехать еще не раз. Мы делаем ставку на экологичный туризм, мы готовим уникальные предложения... Думаю, "Экспо" - это шанс сделать мощный рывок в будущее".

Посетителям предлагают, пожалуй, самое высокое качество новых технологий: Дубай обещает к 2020 году ввести стандарт мобильной связи 5G и максимально оптимизировать цифровые инфраструктуры Задача-максимум, по признанию организаторов "Экспо", сделать выставку ярким событием новейшей истории страны. Ни больше ни меньше"

Джилиан Хамбургер, виец-президент комитета EXPO2020DUBAI: "Людям нужен новый опыт, новые ситуации. Мы не имеем в виду тех, кто любит фотографироваться в красивой и модной обстановке: "Мол, вот я на выставке!" Нет, мы действительно можем предложить гостям и местным жителям самый разнообразный опыт. "Экспо" - возможность погружения гостей, туристов в местную культуру. Вы хотите посетить кулинарный мастер-класс, отправиться в пустыню наблюдать за звездами, научиться интерпретировать небо с опорой на древнюю арабскую астрономию? Или хотите еще чего-то? Так вот, мы готовы вам это предложить. Это будет настоящим погружением в местную культуру: так после выставки люди смогут сказать: "Да, я узнал что-то новое".

Пирамиды. курорты Красного моря, река Нил - вот лишь очень узкий перечень мест и достопримечательностей, которые мечтают посмотреть в Египте туристы из-за рубежа. В прошлом году страну посетили 8 миллионов человек. Она готова принимать гораздо больше. Планы подкреплены грандиозным проектом Большого Египетского музея. Структура стоимостью миллиард долларов откроет свои двери в 2020.

Рания Аль-Машат, министр тризма, Египет: "Мы планируем масштабную инаугурацию в 2020 году. Наш Большой Египетский Музей станет одним из крупнейших в мире. В него вложены беспрецедентные средства - миллиард долларов. Это единственное место в мире, где прямо за вашей спиной стоят древние пирамиды. Мы надеемся, что любой желающий сможет побывать в этом уникальном заведении. Наш музей - подарок от Египта всему миру".

Власти страны планируют вкладывать в турбизнес еще больше, делая ставку на новые форматы и предложения. Их объединяет одно - вдумчивое и бережное отношение к окружающей среде и местному населению.

Рания Аль-Машат, министр тризма, Египет: "Сегодня все так или иначе больше думают об окружающей среде. Министерство туризма разрабатывает новые программы, исходя из того, что абсолютно любое начинание должно соответствовать прописанным ООН целям устойчивого развития. Идет ли речь о более активном вовлечении в бизнес женщин, о проектах по уменьшению бедности, о том, чтобы расширить роль общин в традиционно туристических местах - все это мы пытаемся делать в соответствии с глобальными целями устойчивого развития".

Новый тип бережного путешественника, ставка турбизнеса на развитие экологически безопасных, этических программ плюс передовые технологии - такова новая формула современного туризма. С ней путешественники ближайших лет получат в новые возможности знакомства с миром.